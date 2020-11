Relógios batem as 13h00 e começa o recolher obrigatório: as ruas de Faro e Lisboa estavam assim este sábado. Veja as imagens

O Governo decretou Estado de Emergência a 23 de novembro e com ele vieram um conjunto de medidas restritivas para combater o contágio da Covid-19 e assim baixar a curva dos casos diários de infeção pelo novo coronavírus.Umas das medidas mais contestadas, imposta pelo Governo, foi o recolher obrigatório às 13h, dos fins-de-semana nos concelhos com maior número de casos de Covid-19.Este sábado a partir das 13h, as pessoas recolheram-se nas suas casas e as ruas de várias cidades portuguesas ficaram vazias, o comércio fechou. Portugal ficou um país deserto.