Foi aprovada em Portugal, pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), a primeira substância à base da planta da canábis para fins médicos. A responsável pela produção é a empresa Tilray, sedeada com Cantanhede. Por aprovar, continua o processo de descontaminação das plantas em território português, um passo essencial para a sua exploração industrial.









Em Portugal, a utilização para fins medicinais da substância está aprovada para várias indicações e sempre que se determine que os tratamentos convencionais não produzem os efeitos esperados. Entre as várias patologias que podem beneficiar dos futuro fármacos contam-se “a dor crónica (em doença oncológica ou do sistema nervoso), espasticidade na esclerose múltipla ou em lesões da espinal medula ou efeitos adversos da quimioterapia e das terapias para o HIV ou para a hepatite C”, de acordo com Rita Barata, diretora-geral da Tilray Portugal.

No Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico (IST), em Loures, há cerca de um ano que se trabalha num processo que recorre à radiação gama para descontaminar a canábis e que aguarda ainda a autorização do Infarmed. Quando a licença chegar, todo o processo será feito em Portugal.





“Este é um processo novo, sem histórico e cuja legislação está agora a ser criada”, afirmou ao CM o investigador principal do projeto, Eduardo Alves, que prevê obter aprovação do Infarmed “até ao final do ano”.



pormenores

Recorrer ao estrangeiro



Enquanto o processo de descontaminação não for aprovado em Portugal, “a limpeza da planta terá se ser feita no estrangeiro, o que acarreta custos adicionais e é mais demorado”, explicou Eduardo Alves.





Limpeza biológica



Todas “as frutas ou verduras usadas para fins medicinais têm de passar por um processo de descontaminação de micro-organismo, de modo a poderem ser usadas pela indústria farmacêutica”, de acordo com o investigador.