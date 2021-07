Remoção de baleia com 18 metros custa mais de 40 mil euros

Foram concluídas esta sexta-feira de manhã com sucesso as operações para remover uma baleia do porto de abrigo da Nazaré, para onde foi transportada depois de ter sido encontrada morta na segunda-feira na Praia de São Romeu, nas Caldas da Rainha, à entrada da baía de São Martinho do Porto.



Os trabalhos, que envolveram custos superiores a 40 mil euros, foram complexos, uma vez que os 18,80 metros de comprimento e as perto de 39 toneladas do cetáceo não facilitaram a sua retirada da água.

Na terça-feira fez-se a primeira tentativa, com o equipamento do porto de abrigo, mas houve necessidade de encontrar outra estratégia, que passou por fazer deslocar a baleia para o interior de um contentor que foi submerso, de modo a ser içada por uma grua e ser levada para um centro incinerador.

A missão exigiu paciência e foi coordenada pela Proteção Civil das Caldas da Rainha em conjugação com a Capitania do Porto da Nazaré, envolvendo, para além das empresas encarregues da grua e do transporte, um grande contingente operacional constituído por elementos da Estação Salva Vidas, da Proteção Civil, da Polícia Marítima, da GNR, dos Bombeiros e ligados à proteção do ambiente.

A baleia comum, do sexo masculino, foi posicionada na noite de quinta-feira em cima do contentor, de forma a que com a mudança de maré (praia-mar), por volta das sete e meia da manhã desta sexta-feira, viesse a entrar naquele equipamento.



"Estávamos dependentes da maré, que foi propícia à manobra e ficámos contentes por resolver a situação, porque é um alívio para o ambiente", manifestou Guy Caldas, coordenador da Proteção Civil das Caldas da Rainha.

O mamífero foi transportado para uma unidade especializada no tratamento de cadáveres de animais em Coruche.