Renovação automática de matrículas arranca hoje para o primeiro ano

Arrancam esta quinta-feira as matrículas para o 1º ano.Para os anos seguintes, o Ministério da Educação determinou a “renovação automática das matrículas nos anos de continuidade de ciclos, designadamente 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º e 11º anos”.Nestas situações, a matrícula decorre até maio, no Pré-Escolar. No Secundário e 8º e 9º anos é realizada em junho, e nos restantes anos em julho.