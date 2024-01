A renovação da declaração ambiental do aeroporto do Montijo foi chumbada após o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas dar um parecer desfavorável em relação à extensão do prazo.Segundo a SIC Notícias, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já terá notificado a ANA Aeroportos sobre a decisão.Em causa para o parecer desfavorável está uma alteração das circunstâncias e do quadro ambiental.Se esta for a decisão final Montijo deixa de ser uma opção para a localização do novo aeroporto.