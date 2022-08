O escritor José Rentes de Carvalho está internado num hospital de Amesterdão, nos Países Baixos, infetado com Covid-19. O também cronista do Correio da Manhã, esteve internado três dias nos cuidados intensivos da unidade hospitalar, soube o CM junto de fonte próxima do escritor de 92 anos.



José Rentes de Carvalho nasceu em Vila Nova de Gaia em 1930 e em 1991 foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante. É autor de duas dezenas de obras literárias.

