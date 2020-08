Repelente de insetos mata novo coronavírus, revela estudo

Um componente usado nos repelentes de insetos comuns consegue matar estirpes do novo coronavírus que causam a Covid-19, provou um estudo do laboratório do Ministério da Defesa inglês.

Segundo a SkyNews, que teve acesso ao estudo do Laboratório de Ciência e Tecnologia da Defesa (DSTL, na sigla original), explica que os cientistas estão a partilhar as primeiras conclusões da pesquisa científica, para que outras equipas de investigadores possam também investigar as propriedades da substância presente nos sprays repelentes.

O componente que elimina o novo coronavírus, o Citriodiol, afirmam os cientistas, não serve de proteção por si só, mas pode ser usado como uma "linha de proteção extra", a par dos equipamentos individuais de proteção.

As forças armadas inglesas já receberam repelente de insetos com Citiridiol, logo em abril, quando se acreditava poderia proteger contra a Covid-19, ainda antes de o estudo vir provar isso mesmo, uma vez que não haveriam efeitos secundários adversos. Agora, conhecidas as conclusões do estudo, foi reforçado o ‘stock’ de repelentes com esta substância disponível, para ser usado em conjunto com as máscaras, viseiras, assim como medidas de higiene e distanciamento.

Já era sabido que o Citiridiol matava outros tipos de coronavírus, mas não estava estudado se seria igualmente eficaz no vírus responsável por causar a Covid-19.

A substância é produzida através do óleo extraído das folhas e ramos da espécie de eucalipto eucalyptus citriodora.