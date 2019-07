Reposta circulação do metro na ponte Luiz I entre o Porto e Gaia

A circulação do metro na ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, é esta terça-feira restabelecida, às 13h00 horas, depois de concluídos os trabalhos de reparação de uma avaria num dos aparelhos de dilatação, indicou a Metro do Porto.



Em comunicado, a Metro do Porto indica que, "concluídos os trabalhos de reparação de uma avaria num dos aparelhos de dilatação da Ponte Luiz I, no prazo e nos moldes previstos, o serviço da Linha Amarela volta à normalidade".





O canal de metro na ponte D. Luiz foi interrompido no dia 22 de junho, por um período estimado de 10 dias, devido a uma avaria, tendo a empresa disponibilizado um serviço vaivém de autocarros para substituir a ligação entre as margens do Douro.Em causa está o troço da Linha Amarela do metro entre as estações do Jardim do Morro (em Vila Nova de Gaia) e São Bento (Porto)."A partir das 13h00 dia 02 de julho são retomadas as frequências habituais (seis minutos durante grande parte do dia), terminando o serviço de vaivém rodoviário que a Metro do Porto disponibilizou durante o período em que decorreu o condicionamento e que funcionou de modo satisfatório, com uma oferta perfeitamente adequada à procura registada", descreve a nota da empresa.No mesmo comunicado, a Metro do Porto "lamenta os incómodos que estes 10 dias de interrupção da circulação possam ter provocado juntos dos seus clientes" e sublinha que procurou "manter sempre a segurança como prioridade máxima"."Foram tomadas as medidas adequadas a minimizar esse impacto, possibilitando o normal funcionamento das cidades do Porto, de Gaia e da Área Metropolitana em geral", conclui a empresa.