Requalificação de edifício da Misericórdia de Oleiros custa 661 mil euros

Construção foi selecionada de entre 91 outros projetos,

Por Lusa | 11:46

A requalificação do edifício de apoio ao Lar de Idosos da Misericórdia de Oleiros, obra no valor de 661 mil euros, vai avançar e o contrato para a sua realização já está assinado, foi hoje anunciado.



O edifício, que foi alvo de uma candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor, foi selecionado de entre 91 outros projetos, para apoio à sua requalificação, com o valor de 288 mil euros, sendo o restante montante, 378 mil euros, assegurado pela Misericórdia e o município de Oleiros.



"O projeto apresentado contempla não só o próprio edifício, mas também o espaço exterior envolvente, pertencente também à Santa Casa da Misericórdia de Oleiros e privilegiado pela sua localização, pois confina com as instalações da Escola Secundária Padre António de Andrade", explica, em comunicado, a Câmara de Oleiros.



Todo o espaço envolvente ao edifício vai ser reorganizado com o objetivo de o tornar num ponto de encontro de várias gerações, promovendo a convivência diária e a partilha experiências entre jovens e idosos, reforçando as suas capacidades de interação.



"Além de uma zona de convívio, ajardinada, com mesas e bancos, onde jovens, idosos e população em geral possam conviver, irão existir também pistas de minigolfe, 'bowling' e jogo de damas a uma escala urbana, com o intuito de cativar os jovens a interagirem com o público mais idoso, contribuindo assim para um envelhecimento ativo", lê-se na nota.



Na área a intervir, será ainda resolvido o problema da definição dos espaços de circulação e estacionamento, propondo-se uma zona para os autocarros, e ainda a criação de estacionamentos que apoiam a escola e a estrutura residencial para idosos.



O Fundo Rainha D. Leonor, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pela União das Misericórdias Portuguesas, serve para ajudar as Misericórdias a concluírem respostas sociais prioritárias que propiciem a inovação social e a intergeracionalidade.