Requalificação do centro comercial Brasília no Porto vai custar 500 mil euros

A requalificação do centro comercial Brasília, no Porto, o mais antigo de Portugal, vai custar cerca de 500 mil euros e a obra ficará ao encargo de João Ferros, avança esta segunda-feira a Câmara do Porto.

Numa nota divulgada na sua página oficial, a autarquia do Porto revela, citando a administração do centro comercial "mais antigo da Península Ibérica", que a requalificação vai custar meio milhão de euros.

Localizado na Praça de Mouzinho de Albuquerque, no Porto, o centro comercial Brasília foi inaugurado a 09 de outubro de 1976.

A obra de requalificação ficará a cargo de João Ferros, que "convenceu a administração" com um projeto de "urbanismo humanizado", tendo sido assinado no início deste mês o contrato do projeto.

A remodelação, anunciada em outubro de 2019, prevê "grandes melhorias" ao nível dos pisos, tetos, escadas, iluminação, sanitários e a integração de infraestruturas de caráter tecnológico.

À data, Frederico Pacheco, da equipa de marketing do Brasília, revelou que a administração pretendia apostar "num novo conceito de lojas de especialidade, desde vinhos a chocolates, bem como mais lojas dedicadas à restauração".

Em declarações à Lusa, Frederico Pacheco afirmou ainda que "o objetivo é que as obras estejam concluídas em 2021".

No âmbito da remodelação dos espaços comuns, a administração do centro comercial lançou um concurso, intitulado "A Tua ideia Faz Parte", resultado de uma parceria com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) e a Escola Superior de Artes e Design (ESAD).

Das 10 ideias a concurso, resultaram dois projetos vencedores que apresentaram diferentes ideias para a reorganização e requalificação do espaço ao nível da iluminação, sanitários e novas áreas comum, tendo recebido um prémio de 4.500 euros.