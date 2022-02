Em apenas uma semana (de 7 a 14 de fevereiro), houve aumento do volume armazenado em cinco bacias hidrográficas e diminuição em nove. Segundo dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, há 12 bacias com nível de armazenamento inferior à média de fevereiro.Destaque para as bacias do Lima (Norte) e do Barlavento Algarvio que estão em pior situação (17,5 e 14,5%, respetivamente).