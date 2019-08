Reservas de sangue nos Hospitais só chegam para 4 dias

As reservas de sangue do tipo O-, B- e AB- só chegam para dar resposta aos próximos quatro dias, indicava esta sexta-feira à tarde a página www.dador.pt. Segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), os hospitais portugueses precisam, em média, de mil unidades de sangue por dia (cada unidade tem 450 ml). Há risco de as unidades ficarem sem reservas."Esta é uma situação muito preocupante e de alerta, porque o tipo 0- é um dador universal, a salvação, e acredito que possam vir a faltar reservas num hospital ou outro durante o fim de semana", lamenta Joaquim Silva, presidente da Federação das Associações de Dadores de Sangue, alertando que "o Instituto apenas consegue resolver carências pontuais".Na semana passada o IPST já havia apelado às dádivas, de forma a manter as reservas estáveis durante o verão.O apelo parece, no entanto, não ter surtido efeito, já que também as reservas dos tipos de sangue O+ e A- só garantem resposta entre quatro a sete dias.Ao, o IPST garantiu estar "atento à situação, monitorizando e avaliando pormenorizadamente as reservas de sangue".Acrescenta que "a necessidade que se verifica ocorre de forma global em termos de distribuição geográfica" e apela, por isso, às doações de sangue.Este é o tipo de sangue correspondente a um dador universal: pode ser administrado a qualquer pessoa com um diferente. A população com 0- só pode, no entanto, receber transfusões com o mesmo tipo de sangue.Para ser dador basta ter entre 18 e 64 anos, ser saudável e peso igual ou superior a 50 quilos. As mulheres podem fazer doação de 4 em 4 meses e os homens de 3 em 3.Os tipos de sangue mais comuns na população são os A+ (39,8%) e o O+ (36,2%). Os mais raros são: AB- (0,5%), B- (1,9%), AB+ (2,9%). No tipo 0- são 6%, no B+ são 6,1% e no A- chegam aos 6,6%.O Instituto Português do Sangue e da Transplantação justifica a quebra nas reservas de sangue com o facto de o mês de agosto coincidir com o período de férias da maioria dos portugueses."Isto faz com que muitos se desloquem para fora da sua área de residência e de trabalho, impossibilitando a dádiva de sangue nos locais habituais", justifica aoo IPST.Para contornar o problema e garantir que o número de reservas fique estável, o Instituto adianta aoque tem deslocado "equipas de colheita para as zonas de praia.