Reservas de sangue nos hospitais só dão para quatro dias

As reservas de sangue dos tipos O-, A- e B- só chegam para quatro dias, de acordo com dados do Instituto Português do Sangue. Os hospitais já estão a sentir dificuldades em suprir as necessidades, como é o caso do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.“As férias e a vacinação em curso contra a Covid-19 têm feito diminuir as dádivas. A situação é muito preocupante, porque os hospitais estão a retomar as cirurgias e a tentar recuperar o atraso causado pela pandemia, mas sem sangue será difícil”, alerta Joaquim Silva, presidente da Federação das Associações de Dadores de Sangue.