Os utentes do lar ilegal da Quinta da Sizuda com Covid-19 e que não necessitam de internamento vão ser transferidos para uma residência universitária, avançou este domingo fonte da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Quatro utentes infetados ficaram internados no Hospital do Espírito Santo de Évora, após terem sido avaliados.









Os idosos que “tiverem alta hospitalar” vão “regressar temporariamente ao lar até estarem asseguradas as condições para a sua transferência para uma estrutura alternativa”, acrescentou a mesma fonte, adiantando que “a Proteção Civil e a Segurança Social têm já identificada uma residência de estudantes da Universidade de Évora”. Pelo menos nove dos idosos cumprem os critérios para serem transferidos. Até ao momento, estão confirmados 29 utentes e 10 funcionários infetados pelo novo coronavírus.

A Segurança Social já tinha ordenado o encerramento do lar, em 2016, mas a proprietária ignorou. O Ministério Público investiga também, desde 2019, uma denúncia de maus-tratos a idosos na instituição.





O CM sabe que na próxima reunião da Proteção Civil local será ponderada a ativação do plano de emergência municipal, para minimizar a propagação do vírus na comunidade.