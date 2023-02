O preço médio mensal de uma cama numa residência sénior é de 1500 euros, mas muitas destas estruturas residenciais cobram mensalidades acima dos 2 mil euros.



Os dados resultam do Retrato das Residências Sénior em Portugal, realizado pela Via Sénior e BA&N Research Unit. O inquérito, que abrange um universo de 2500 residências sénior, responsáveis por mais de 100 mil camas (as entidades que responderam representam 4 mil camas), mostra que praticamente todas as entidades têm enfermeiro, 97% têm médico de clínica geral e 77% conta com fisioterapia individual.









Ver comentários