As pessoas com 80 ou mais anos e as residentes em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) vão ser vacinadas com a segunda dose de reforço. A vacinação nos ERPI inicia-se na próxima segunda-feira (dia 16 de maio) e as pessoas com mais de 80 anos começarão a ser vacinadas durante a próxima semana, nos centros de vacinação ou nos centros de saúde, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde.









