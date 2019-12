Resíduos hospitalares deixados no lixo infetam homem em Viseu

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 53 anos terá sido contaminado com bactérias oriundas de resíduos hospitalares despejados no interior e junto a um caixote de lixo doméstico em Póvoa de Abraveses, Viseu.Após contacto com os resíduos, Francisco Rodrigues nunca mais "teve saúde" e sofre agora de cardiomegalia - conhecida como a doença do coração grande -, correndo o risco de ter de ser transplantado. O caso está a ser investigado ... < br />