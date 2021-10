São milhares de fotos e vídeos registados durante este ano, no aterro de Sobrado, em Valongo. As imagens a que o CM teve acesso mostram a descarga de resíduos perigosos. Bidões usados para produtos químicos, embalagens com o símbolo de nocivo para o meio ambiente, material elétrico - tudo é atirado para dentro do aterro, aparentemente sem critério.