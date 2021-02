Responsabilidade dos cidadãos e testagem massiva à Covid-19 são chave para desconfinar, defende especialista

O infecciologista José Poças defende que o assumir de responsabilidade dos cidadãos e a testagem massiva das pessoas são a chave para conseguir desconfinar controlando a pandemia.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor do serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal, uma das regiões da periferia de Lisboa mais afetadas, em janeiro, pela terceira onda da pandemia de covid-19, disse que o sucesso está no equilíbrio da conjugação entre economia e saúde.

"A chave da conjugação entre a economia e a saúde é necessária (...), pois dentro de 15 dias nós podemos estar a exagerar nas medidas, para dizer muito sinceramente", defendeu o médico, especialista em Medicina Interna, Doenças Infecciosas e Medicina do Viajante.