Responsável pela Delegação Regional do Norte do INEM foi demitido

"A decisão foi motivada por perda de confiança", disse fonte oficial daquele organismo.

Por Lusa | 17:43

O responsável pela Delegação Regional do Norte do Instituto de Emergência Médica (INEM) do Norte, Ricardo Duarte, foi esta quinta-feira demitido, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.



Em resposta escrita à pergunta se Ricardo Duarte tinha sido afastado do cargo, o INEM confirmou que "o Conselho Diretivo tomou esta quinta-feira a decisão de demitir o Responsável pela Delegação Regional do Norte do INEM".



"A decisão foi motivada por perda de confiança e tem efeitos a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho", lê-se.