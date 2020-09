Resposta do Governo volta a obrigar boíte 'Elefante Branco' em Lisboa a fechar às 20h00

Depois de ontem, quarta-feira, a discoteca Elefante Branco, em Lisboa, ter voltado a fechar portas às 04h00, após o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa (TAF) ter admitido a providência cautelar contra a norma do Governo que equipara os horários de funcionamento dos estabelecimentos de diversão noturna aos das discotecas e pastelarias, o executivo presidido por António Costa respondeu com uma resolução fundamentada que vai, pelo menos para já, obrigar o espaço a voltar a encerrar às 20h00.

A decisão da juíza do TAF, datada de terça-feira, dava abertura à gerência do Elefante Branco para considerar suspensa a decisão do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, aplicável a todos os bares e discotecas do país como medida de prevenção da Covid-19. Por isso, entendeu a empresa dona do espaço, houve autorização jurídica para voltar a fechar o espaço às 04h00, na noite de quarta para quinta-feira.

No entanto, já na manhã de hoje, um documento assinado pelo primeiro-ministro António Costa deu entrada nos serviços do TAF de Lisboa, invocando interesse público para justificar esta ordem de fecho antecipado de bares e discotecas. Assim, o Elefante Branco voltou a estar obrigado, já hoje, a encerrar às 20h00.

O CM sabe, no entanto, que os advogados da discoteca vão contestar esta resposta do Governo, obrigando o TAF a proferir uma decisão definitiva.

O gabinete jurídico da empresa dona do Elefante Branco vai alegar que o Governo não se pronunciou sobre as questões de constitucionalidade da norma restritiva de horários.