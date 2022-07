Resposta do SNS à pandemia teve "impactos profundos" nos cuidados de saúde, revela relatório

A resposta do Serviço Nacional de Saúde à pandemia teve "impactos profundos" nos restantes cuidados prestados, alerta o Conselho Nacional da Saúde, que aponta uma redução de 700 mil cirurgias programadas e de 50 mil urgentes em 2020.

"A organização da resposta em cuidados de saúde à covid-19 teve impactos profundos na prestação de cuidados de saúde não-covid substanciados na alteração da atividade assistencial, na redução das atividades relacionadas com a prevenção da doença ou promoção da saúde", sublinha o relatório "Pandemia de covid-19: Desafios para a saúde dos portugueses" divulgado esta segunda-feira.

Segundo o documento do Conselho Nacional da Saúde (CNS), comparando com a média de 2015 a 2019, em Portugal continental registou-se uma redução de 19% no número de intervenções cirúrgicas programadas em 2020, ou seja, menos cerca de 700 mil cirurgias, com redução superior (23,1%) nas cirurgias convencionais.