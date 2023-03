Restabelecido fornecimento de água no Porto e Matosinhos

O abastecimento de água que esteve condicionado nos concelhos do Porto e de Matosinhos, devido à rotura de uma conduta , foi reposto por volta das 5h00 horas de hoje, informou a empresa Águas do Douro e Paiva.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Águas do Douro e Paiva refere que se encontram finalizados os trabalhos de reparação de uma rotura na conduta principal que abastece os municípios do Porto e de Matosinhos.

A empresa especifica que os trabalhos foram concluídos durante a madrugada, tendo sido restabelecido o abastecimento por volta das 05:00, do dia 11 de março.

"Recorde-se que esta rotura deveu-se a danos causados por uma entidade externa, alheia à Águas do Douro e Paiva, que estava a executar trabalhos na proximidade da conduta, na freguesia de Pedrouços, [no concelho da] Maia", lê-se no texto.

Na sexta-feira, também em comunicado, a Câmara do Porto deu conta da rotura da principal adutora de água que serve a zona norte do Porto, abrangendo zonas como Ramalde, Aldoar, Prelada, Boavista, Amial e Paranhos.

Os constrangimentos podiam chegar aos concelhos da Maia e de Matosinhos (distrito do Porto).

A autarquia previa que serviço fosse reestabelecido até às 20h00 de hoje.

A empresa municipal Águas e Energia do Porto alerta para a possível ocorrência de "alguma turvação natural da água nas torneiras", após a reposição do abastecimento.