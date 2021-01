Restaurante em Lisboa que recusou fechar organiza manifestação com dezenas de pessoas sem máscara

Os donos do LAPO estão a brincar com a cara de todos os que puseram sua a vida em suspenso para tentar controlar esta pandemia, e de todos os que perderam entes queridos para a covid.



Já agora, e mudando de assunto, aqui está a sua página do TripAdvisor: https://t.co/UKh2KSl1MR pic.twitter.com/YSoWYF5OJ1 — ç (@goncalosousa) January 27, 2021

O restaurante Lapo, que se recusou a fechar apesar da ordem de encerramento decretado pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência, organizou esta quarta-feira um protesto, cerca das 18h00, junto às suas instalações.Numa altura em que Portugal enfrenta a terceira, e pior, onda desde o início da pandemia, dezenas de pessoas compareceram no local, muitas delas sem máscaras, contrariando as regras em vigor para travar o avanço da Covid-19.A manisfestação foi divulgada na rede social do espaço e a publicação foi alvo de várias críticas por incumprimenro das regras, mas também várias pessoas a assumir-se contra as regras impostas e outras ainda a negarem que exista uma pandemia.Em imagens partilhadas nas redes sociais do próprio espaço, que foram entretanto eliminadas, dezenas de pessoas mostram-se à porta do restaurante a protestar, a maioria sem máscara e sem distanciamento físico. Nas imagens veem-se ainda vários agentes da PSP e algumas pessoas à conversa.Horas antes do protesto, os donos do Lapo tinha partilhado uma publicação intitulada "Como proceder no caso de fiscalização policial por não cumprimento do dever de recolhimento domiciliário".O protesto aconteceu no dia em que Portugal bateu mais um recorde de mortes, 293, um número cada vez mais próximo das 300 mortes diárias. Os hospitais vivem ainda dias difíceis a terem que lidar com mais de seis mil internamentos, 783 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.