Restaurante faz jantar solidário para ajudar doente com cancro

Família de Nélson Galego quer angariar 500 mil euros para tratamento apenas feito nos EUA.

25.02.18

O restaurante Cais 10, em Quarteira, organiza esta segunda-feira, dia 26, um jantar de solidariedade para ajudar Nélson Galego, que está a lutar contra um cancro agressivo, diagnosticado há pouco mais de um ano.



O evento, que tem início pelas 20h00 e que vai ter acompanhamento musical do guitarrista Rui Sá Jr., tem um custo de 25 euros por pessoa, sendo que a grande maioria do dinheiro irá reverter a favor de Nélson Galego.



O doente, de 42 anos e residente em Almancil, tem lutado contra um linfoma não Hodgkin difuso desde janeiro de 2017, um tipo de cancro agressivo que se estendeu aos pulmões e perto do coração.



Apesar de ter sido acompanhado pelo Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, está neste momento a receber tratamento paliativo.



A família está a tentar angariar 500 mil euros para que Nélson Galego receba um tratamento de terapia de células CAR-T, que é feito apenas nos Estados Unidos.