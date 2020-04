Restaurante Mercantina distribui refeições a sem-abrigo de Lisboa

O grupo de restauração Mercantina uniu-se à Comunidade Vida e Paz e juntos lançaram a iniciativa Food For Homeless, que tem como objetivo levar refeições aos sem-abrigos da cidade de Lisboa, numa altura em que o País atravessa uma crise sanitária gerada pela pandemia do coronavírus.

A comida vai ser confecionada no restaurante Mercantina, em Alvalade, e será depois distribuída pelos voluntários da Comunidade Vida e Paz. A primeira entrega foi realizada na passada terça-feira.

