Restaurantes abertos ajudam pesca no Algarve

O alargamento do horário de funcionamento dos restaurantes, bem como a abertura de esplanadas, está a ajudar também os pescadores no escoamento do pescado. "Para as coisas voltarem ao normal é preciso abrir tudo, mas este desconfinamento gradual também traz algumas coisas positivas. Os restaurantes abertos ao público são uma mais-valia porque há a possibilidade de haver mais venda de pescado", diz ao CM José Agostinho, dirigente da Armalgarve, uma associação de apanha do polvo sediada em Quarteira.

Apesar deste setor não ter abrandado muito a atividade, devido à pandemia – as tripulações dos barcos artesanais não são muito numerosas e não criam ajuntamentos durante as horas de trabalho –, houve dificuldades. "O negócio tem oscilado e já tivemos quebras de 40 a 50 por cento nas vendas do pescado. Foram momentos complicados", lamenta ainda o dirigente.