Restaurantes abertos até às 22h30 dará "alento e esperança", admite AHRESP

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considerou esta quinta-feira que a decisão de manter os restaurantes abertos até às 22h30 a partir de sábado vai dar "alento e esperança" ao setor "enormemente" afetado pela pandemia.

Em comunicado, a entidade que representa o setor da restauração referiu que "esta medida dará um novo alento e esperança a estes setores, enormemente impactados pela pandemia".

A AHRESP também apelou a "todos os empresários e a todos os clientes" para continuarem a ser "escrupulosos no cumprimento das regras" sanitárias, como, por exemplo, a utilização de máscaras, já que a "irresponsabilidade de poucos pode prejudicar o bem de todos".

Restaurantes, cafés e pastelarias vão poder estar abertos até às 22h30 a partir de sábado, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que decidiu eliminar a restrição horária que estava prevista terminar segunda-feira.

"No próximo dia 01 de maio passamos à nova fase [do plano de desconfinamento]", referiu António Costa, detalhando que os restaurantes, cafés e pastelarias "passarão a funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22:30", podendo ter clientes tanto no interior como nas esplanadas.

Com esta nova fase, o limite de pessoas por mesa nestes estabelecimentos aumenta para grupos de seis no interior e de dez pessoas nas esplanadas.

O primeiro-ministro precisou que estas medidas não antecipam em dois dias o plano, antes acertam o calendário com a entrada em vigor da situação de calamidade, que acontece às 00:00 do dia 01 de maio.