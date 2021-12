Restaurantes cancelam encerramento de espaços após aprovação de autotestes para entrar

Alguns empresários da restauração estavam a preparar um protesto contra as novas medidas decretadas para travar a Covid-19 em Portugal, especificamente contra a obrigatoriedade de apresentação de teste PCR ou antigénio feito em farmácias para entrar em restaurantes. O protesto incluiria o encerramento total de restaurantes nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Agora, a PRO.VAR – Associação Nacional de Restaurantes, que convocou o protesto, veio informar do cancelamento do mesmo.

A decisão de cancelamento do protesto foi tomada após esclarecimento do Governo de que os clientes podem entrar com autoteste negativo, desde que o mesmo seja feito com supervisão dos empregados do restaurante, antes de entrar no espaço.

"Tivemos conhecimento há pouco numa nota enviada pelo Governo de que houve uma alteração de última hora, foi alargado o acesso aos restaurantes, bastando podendo fazê-lo apresentando os autotestes", escreve a PRO.VAR em comunicado.

"Ainda assim a associação insiste no reforço dos apoios, pois perante todas estas dificuldades, as perdas são avultadas", termina a associação.