Restaurantes com esplanada abrem em 5 de abril e os restantes duas semanas depois

A reabertura da restauração vai arrancar no dia 05 de abril, iniciando-se pelas esplanadas e com o limite máximo de quatro pessoas, disse hoje o primeiro-ministro, António Costa.

Falando no final do Conselho de Ministros que aprovou o plano de desconfinamento do país, António Costa precisou que em 05 de abril "poderão reabrir ao público as esplanadas de restaurantes, cafés e pastelarias", mas "não podendo ter mais de quatro pessoas em conjunto".

A próxima etapa de reabertura da restauração está marcada para 19 de abril, dia a partir do qual a restauração passa a poder voltar a ter clientes no interior, com um máximo de quatro pessoas, enquanto nas esplanadas o limite aumenta para seis pessoas.