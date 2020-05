Restaurantes enfrentam nova realidade a partir de segunda-feira. As imagens dos preparativos

Desinfeções periódicas, utilização de acrílicos e pagamentos sem a utilização de dinheiro são algumas das medidas a ser adotadas. Por Correio da Manhã 18:38

A reabertura dos restaurantes está marcada para esta segunda-feira, mas os preparativos para enfrentar esta nova realidade já começaram há várias semanas.



Os proprietários dos estabelecimentos vão poder reabrir mas com algumas limitações face à pandemia de coronavírus.

A lotação dos estabelecimentos vai ser limitada e adaptada com fortes medidas de segurança para evitar grandes grupos durante as refeições.



O manual com as medidas para os restaurantes tem ainda indicações que visam afastar, sempre que possível, os pagamentos dos clientes a dinheiro.

Os espaços exteriores devem ser privilegiados sempre que possível. É igualmente aconselhável o serviço de take away.



As mesas e cadeiras devem ser dispostas, sempre que possível, de formar a garantir a distância de, pelo menos, 2 metros entre as pessoas. Os lugares devem ser, inclusive, dispostos na diagonal para facilitar a distância de segurança. No entanto, as pessoas que coabitam poderão sentar-se frente a frente ou lado a lado.



Os restaurantes deverão promover e incentivar os clientes a reservarem os lugares.

Os lugares em pé são desaconselhados devido à dificuldade em garantir a distância de segurança. Os serviços tipo self-service, como buffets e dispensadores de alimentos, também devem ser evitado devido ao contacto do cliente com objetos e superfícies.



Os terminais de pagamento automático e as ementas individuais devem ser desinfetados após cada utilização.



Os estabelecimentos e superfícies devem ser higienizadas, nomeadamente a desinfeção de, pelo menos, seis vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, de todas as zonas de contato frequente como por exemplo, maçanetas, portas torneiras de lavatórios, mesas bancadas e cadeiras.



As casas de banho deverão ser alvo de higienização, pelo menos, três vezes por dias.