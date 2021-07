Os restaurantes deverão fechar este ano com perdas de cinco mil milhões de euros. O cenário é traçado por Daniel Serra, presidente da Pro.Var, uma das associações que representam o setor.Combinando as maiores restrições com o fim dos apoios, “a situação é catastrófica” em 2021, diz. Em dois anos de pandemia, o setor terá acumulado perdas próximas do que ganhava em 2019, quando valia nove mil milhões.