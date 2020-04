Restaurantes podem medir temperaturas de clientes, mas não podem registar

As associações do setor da restauração defendem o controlo da temperatura de trabalhadores e clientes como medida de prevenção da Covid-19 mas não o registo dos dados recolhidos o que, acreditam, permitirá ultrapassar eventuais ilegalidades.

Numa nota publicada no seu site, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) refere que as empresas não podem "proceder à recolha e registo da temperatura corporal dos trabalhadores ou de outra informação relativa à saúde ou a eventuais comportamentos de risco".

A medição da temperatura é uma das medidas na área da Saúde, Higiene e Segurança para trabalhadores e clientes que a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a associação PRO.VAR têm defendido no âmbito do processo de reabertura dos restaurantes.

A posição da CNPD levou o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, a colocar a questão numa reunião realizada na sexta-feira com o primeiro-ministro. "Colocámos essa questão porque a medição da temperatura consta do código de boas-práticas para este setor, e a interpretação que o Governo nos diz que faz da medida é que medir a temperatura não é ilegal, o que é ilegal é o seu registo e controlo", referiu à Lusa João Vieira Lopes. Também a presidente da PRO.VAR, Daniela Serra, tem estado a pedir a opinião de juristas sobre a matéria e o entendimento geral tem sido que apenas o registo dos dados é que não será permitido.



Agradecimento

Os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém (Sintra) foram este sábado homenageados pela população e pela junta de freguesia, que se uniram para agradecer o trabalho dos soldados da paz, também eles considerados "heróis sem capa" por estarem todos os dias na linha da frente. Aos elementos da corporação juntou-se também a PSP, e e em conjunto entoaram a ‘Grândola, Vila Morena’.

Apoio à economia local

Em tempo de pandemia, com muito comércio e serviços encerrados, são várias as autarquias que têm avançado com planos para apoiar a economia (empresas e famílias). Em Seia, foram aprovadas 41 medidas económicas e financeiras. O comércio local é um dos alvos, estando a ser desenvolvida uma plataforma digital para os produtores e comerciantes do concelho.

Vítimas agradecem

Os quatro filhos de uma vítima de violência doméstica agradeceram através de um desenho aos polícias que salvaram a mãe e que os acompanharam enquanto a mulher recebia a ajuda necessária no espaço de Resposta Integrada de Apoio à Vítima, no Campus da Justiça, em Lisboa. Um pequeno gesto que também marcou os agentes. A família está agora numa casa-abrigo.

Carris reabre lojas

Com o aproximar do fim do mês, há muitos passageiros que precisam de adquirir os passes dos transportes públicos. Em Lisboa, a Carris reabre as lojas e quiosques esta segunda-feira, com regras de segurança. Todos os postos de atendimento terão suportes de acrílico, acesso controlado por vigilantes e apenas terão como meio de pagamento o cartão multibanco.

Táxis gratuitos até dia 2

Até ao dia 2 de maio os taxistas estão a oferecer viagens gratuitas aos profissionais de saúde, como forma de agradecimento aos que "estão na linha da frente" no combate à Covid-19. Florêncio Almeida, da Antral, explicou que será colocado nos hospitais um quiosque digital através do qual os profissionais de saúde poderão solicitar o transporte para casa.