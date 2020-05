Restaurantes podem retomar atividade sem limite de lugares em junho

Os restaurantes, cafés, pastelarias, snack-bares e casas de chá que, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, retomam o serviço de mesa, balcão e esplanada com lotação até 50%, podem ver levantadas estas restrições já a partir do início de junho, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final do conselho de ministros que aprovou o pacote de medidas para a segunda fase de desconfinamento....

