Restrições baixam novos casos de Covid-19 em Lisboa

Os cinco concelhos do distrito de Lisboa que têm freguesias em situação de calamidade tiveram menos casos novos na primeira quinzena do mês face à última quinzena de junho. Desde que entraram em vigor as restrições (1 de julho), verificaram-se 540 casos novos em Lisboa, 515 em Sintra, 271 na Amadora, 232 em Loures e 224 em Odivelas.



Entre 16 e 30 de junho, houve 685 casos em Sintra, 580 em Lisboa, 407 na Amadora, 335 em Loures e 284 em Odivelas. De acordo com o Relatório de Situação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, houve mais 233 casos, 6 mortos e 485 recuperados face ao relatório de 2ª feira.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários