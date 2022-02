A rega de espaços verdes e a lavagem de ruas e de equipamentos podem vir a ser condicionadas para poupar água, anunciou esta terça-feira o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. O combate à seca também passa por restrições do uso da água na atividade agrícola.





Correio da Manhã sabe que o Governo prepara um conjunto de medidas no sentido de garantir que a água armazenada em barragens chega para dois anos de consumo.



sabe que o Governo prepara um conjunto de medidas no sentido de garantir que a água armazenada em barragens chega para dois anos de consumo.

Esta quarta-feira, decorre no Algarve uma reunião liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente para avaliar as medidas técnicas a tomar contra a seca na região. É no Algarve que vai ser construída até 2024 uma central de dessalinização com capacidade anual de produzir 18 milhões de m3 de água potável ou seja, 22,5% dos 80 milhões de m3 consumidos na rede pública. Seguem-se reuniões no dia 9 de março na região do Tejo, a 10 no Norte e a 16 na área do Mondego, para avaliar medidas específicas.