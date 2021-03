Restrições travam turistas no Algarve

A Páscoa marcava habitualmente o arranque da época turística no Algarve, com alguns hotéis a atingirem mesmo taxas de ocupação de 100%. Mas a pandemia veio mudar tudo. Este ano, as restrições impostas pelo Governo para travar a propagação da Covid-19 deixaram a região quase sem turistas. Atualmente, mais de 80% das unidades hoteleiras algarvias estão fechadas.









“Há muito menos pessoas”, garante um casal residente em Armação de Pera, que aproveitou o calor para dar um passeio com a filha na praia. “Isto quase parece um deserto”, acrescenta um outro popular, também morador no concelho de Silves. Em Portimão, algumas pessoas caminharam na praia da Rocha, mas a esmagadora maioria é residente no concelho. No entanto, alguns portugueses com segunda residência no Algarve acabaram por rumar ao Sul, viajando antes da proibição de circulação entre concelhos.