Resultados vão ser conhecidos no momento da realização dos novos testes à Covid-19

As pessoas que realizarem os novos testes antigénio ao coronavírus vão poder conhecer os resultados no momento da realização do rastreio. A Direção-Geral da Saúde divulgou esta terça-feira a circular que define as regras de aplicação dos testes rápidos.









O documento prevê a comunicação imediata dos resultados e a formalização dos mesmos até 12 horas depois do teste. “Os resultados podem ser comunicados oralmente aos utentes no momento do teste e devem ser obrigatoriamente transmitidos de modo formal ao utente através de boletim de resultado, SMS, email ou outra via, até 12 horas depois da realização do teste”, pode ler-se na circular.

A prioridade definida é “garantir que os resultados são obtidos e comunicados aos utentes de forma célere, para uma rápida implementação das medidas de saúde pública adequadas”.





Estes testes são para ser utilizados em pessoas sintomáticas nos primeiros cinco dias de sintomas, define a norma publicada pela DGS. Em situações concretas de surtos, podem também ser utilizados em pessoas sem sintomas. Uma terceira situação para a utilização destes testes é o rastreio periódico de profissionais de saúde expostos a maior risco.





A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já explicou que em caso de resultado negativo numa pessoa com forte suspeição clínica terá de ser realizado “teste molecular para confirmação”.





Os primeiros testes rápidos já estão a ser utilizados. A Administração Regional de Saúde do Norte revelou esta terça-feira que recebeu 13 600 unidades e utilizou 132 em lares e em Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios. Houve 55 resultados positivos (42%) e 77 negativos. Segundo a ARS Norte, no caso dos testes negativos foi repetida a colheita e foram feitos testes moleculares. Segundo o Governo, Portugal já adquiriu 400 mil testes.