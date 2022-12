Retenção das macas das ambulâncias nas urgências do Hospital de Aveiro foram denunciadas pelos bombeiros de Ílhavo

Os bombeiros de Ílhavo denunciaram, em comunicado, está quinta-feira, a retenção das macas das ambulâncias de emergência pré-hospitalar, no serviço de urgências do hospital de Aveiro.

Segundo a corporação, a demora na libertação das macas está a colocar em causa a assistência à população. Os bombeiros de Ílhavo dão como exemplo a retenção de a maca para permitir a condução de um utente a um serviço interno de exame.

No mesmo comunicado, a corporação pede à direção do hospital de Aveiro que tome medidas de mitigação do problema.