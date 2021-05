A ministra da Coesão Territorial afirmou hoje que estão criadas as condições para que os trabalhos para retirar o amianto das escolas estejam concluídos neste verão, antes do início do próximo ano letivo.

Na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Ana Abrunhosa afirmou que o Programa de Remoção do Amianto nas Escolas "está praticamente concluído".

A ministra salientou que foram aprovadas 94% das 487 candidaturas a este programa de escolas, em 133 municípios.