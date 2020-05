Retirados 59 idosos do Lar do Comércio em Matosinhos

A Câmara Municipal de Matosinhos começou, ontem, a retirar 59 utentes do Lar do Comércio - 11 têm Covid-19. A operação surgiu depois de se verificar que o lar não tinha recursos humanos para prestar os cuidados básicos aos utentes.



"Foi o último recurso. Há um problema com os recursos humanos que não foi ultrapassado, provocando a carência da prestação de cuidados", explicou José Pedro Rodrigues, vereador da Proteção Civil de Matosinhos.





Os utentes não infetados - 48 - foram todos transferidos para a Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia e para o Hospital Militar do Porto, onde vão ficar oito dias. Os infetados vão ser levados para o Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos. Depois de retirados, vai ser feita a desinfeção do lar.

