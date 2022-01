Retirados anzóis, plásticos e redes de pesca dentro de estômago de foca no Algarve

Uma foca cinzenta foi sujeita a uma intervenção cirúrgica, no Zoomarine, esta quinta-feira, para retirar anzóis, fios de pesca e plásticos que tinha no estômago.A operação foi realizada com o apoio de um veterinário especialista em endoscopia, que permite monitorizar a intervenção através de uma câmara de filmar.Esta foca, recebeu o nome de Selki, terá saído do Reino Unido e em maio de 2020 foi vista nas Astúrias, em Espanha.Depois de milhares de quilómetros a nadar desde o Atlântico Norte até ao Algarve, foi resgatada por técnicos do Zoomarine após ter arrojado numa praia em Quarteira.Deverá voltar ao meio selvagem quando estiver totalmente recuperada.