Retomada operacionalidade do Aeroporto da Madeira depois de vento ter cancelado voos

Os ventos que este domingo se fazem sentir em Santa Cruz, na zona do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, levaram ao cancelamento de 12 ligações aéreas (seis chegadas e seis partidas), entretanto reprogramadas, embora a melhoria tenha normalizado operações.Até às 16h25 horas tinham aterrado no aeroporto 17 dos 36 voos agendados para hoje."Excetuando os [voos] reprogramados, até agora está tudo normalizado e o vento diminuiu", disse uma fonte aeroportuária à agência Lusa.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu, porém, o aviso meteorológico amarelo para vento na faixa sul da ilha da Madeira, até às 00h00 horas de segunda-feira.