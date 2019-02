Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reunião de 840 colaboradores da Saúde com despesa de 20 mil euros

Encontro aconteceu na FIL, em Lisboa.

Por Sónia Trigueirão | 08:28

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), empresa tutelada pelo Ministério da Saúde, gastou 20 mil euros, mais IVA, num só dia.



De acordo com o contrato, publicado no portal da contratação pública, a SPMS fez um ajuste direto para contratar a empresa José Silva Carvalho - Catering, S.A, empresa com sede em Lordelo do Ouro e Massarelos, no Porto. O objetivo foi a "aquisição de serviços de catering para a reunião geral da empresa em 2018".



O contrato foi assinado a 26 de dezembro de 2018, mas só foi publicado no portal a 31 de janeiro deste ano. Refere o mesmo documento que o contrato tem a duração de um dia e que se "extingue com o fornecimento dos bens e com a prestação dos serviços nas instalações pertencentes à FIL-Centro de Exposições e Congressos de Lisboa, no Parque das Nações, em Lisboa.



Questionada pelo CM sobre este gasto e qual o seu propósito, a SPMS esclarece que "a reunião geral da empresa é o momento em que todas as equipas da SPMS, Lisboa, Porto e Maia , se reúnem para um dia intenso de trabalho. Participaram 840 colaboradores, dos quais cerca de 50 por cento deslocaram-se do Norte para Lisboa, e nesse âmbito foi necessário providenciar serviços de catering".



A SPMS, que presta serviços às entidades na área da saúde, chegou ao fim de junho de 2018 com mais de 38,8 milhões de euros por pagar. O sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a linha Saúde24 são algumas das responsabilidades da SPMS.