Reunião do Opus Dei põe mais de 250 pessoas em quarentena

Por causa do encontro de doze padres do movimento Opus Dei, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, há nesta altura mais de 250 pessoas em quarentena, ou seja, todas as que, por alguma razão, contactaram com as quase duas dezenas de contágios originados a partir do referido retiro espiritual.









O mais grave de tudo foi mesmo a morte, vítima de Covid-19, da mãe do monsenhor Manuel Joaquim Fernandes, pároco de Ribeirão, arciprestado de Vila Nova de Famalicão. Maria de Lurdes Rocha tinha 98 anos de idade e o filho foi o único dos seis sacerdotes infetados que teve de ser internado.

No entanto, ao que o CM apurou, desses seis sacerdotes (Celestino Cunha, de Mangualde, Manuel Vilar, de Viana do Castelo, Geraldo Morujão, de Viseu, Nuno Amador, de Sátão, João Feliciano, de Leiria, e Manuel Fernandes, de Famalicão) já nenhum apresenta quaisquer sintomas da doença.





Mesmo o pároco de Ribeirão, que esteve mais de uma semana internado no hospital local, já se encontra “aparentemente” recuperado.



Só 22,3% querem recolhimento geral

Apenas 22,3% dos portugueses defendem que deve ser imposto de novo o confinamento geral em caso de segunda vaga de Covid-19. No barómetro da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Negócios’, 42,1% dos inquiridos consideram que o confinamento deve ser adotado "só nas zonas mais afetadas". Já 30,3% afirma que o confinamento social, com encerramento de serviços, comércio e empresas, só deve ocorrer em caso de "situação muito grave". Há 77,7% dos portugueses que acreditam numa segunda vaga e só 13,8% confiam que não haverá.





-----FICHA TÉCNICA

Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional

Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental

Amostra É constituída por 601 entrevistas, com a seguinte distribuição: 287 a homens e 314 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 250 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 142 no Centro, 161 em Lisboa, 43 no Alentejo e 26 no Algarve

Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI)

Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 6 e 11 de agosto de 2020

Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0%

Taxa de resposta 61%