Reunião para resolver caso dos ventiladores avariados

São 30 ventiladores que foram entregues ao Centro Hospitalar Universitário Algarve e custaram 1,3 milhões de euros. A verba foi suportada pelos municípios algarvios, tendo a compra sido feita através do Algarve Biomedical Center, em abril de 2020. Mas os ventiladores nunca funcionaram, tal como onoticiou.Até agora, não houve acordo sobre quem deve pedir o reembolso do dinheiro. Segundo disse esta sexta-feira aoAntónio Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, na quinta-feira será realizada uma reunião entre as três entidades para “procurar a melhor solução”.