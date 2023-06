Reuniões de avaliação em risco esta semana devido a greves

As greves decretadas pela Plataforma Sindical e pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) às reuniões de avaliação de final de ano letivo está a ameaçar as notas dos alunos. Sexta-feira começam os conselhos de turma para avaliação final dos anos de escolaridade em que há exames (9.º, 11.º e 12.º) e a adesão às greves pode condicionar a atribuição das classificações.No caso da greve do STOP, o colégio arbitral já decretou serviços mínimos apenas para as reuniões relativas à avaliação do 12.º ano. A decisão poderá ser idêntica no caso das greves marcadas pela plataforma sindical. Será por isso nos outros anos que as notas podem ficar bloqueadas caso as greves tenham forte adesão."O maior constrangimento é no 9.º e 11.º, anos com provas finais e exames e em que por isso há maior urgência em atribuir as classificações", afirmou Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. A ‘guerra’ na educação conhece esta terça-feira novo capítulo com a greve de docentes marcada pela plataforma para dia 6/6/23, numa alusão aos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço por recuperar. Às 10h30, há manifestação no Porto e, às 15h30, em Lisboa.