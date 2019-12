Ano Novo: Receitas para o Réveillon

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está tudo pronto e em contagem decrescente para o final do ano. Como uma mesa farta faz parte das grandes alegrias desta quadra, aqui deixamos sugestões gastronómicas capazes de abrir o apetite a qualquer um.A primeira receita (vieiras flamejadas) é da chef Mimi, a fada que há muitos anos faz a magia acontecer no restaurante Kais, do Grupo K. As duas seguintes (bacalhau e chamuças) são recomendações de grandes superfí... < br />