Revelada lista de 578 escolas com amianto

O Governo revelou esta quarta-feira em Diário da República a lista das 578 escolas onde o amianto será removido, no âmbito de um programa que prevê custos de 60 milhões de euros financiados com verbas comunitárias. Os números anunciados pelo Governo significam que a intervenção em cada escola custará em média 103 806 euros. A tutela pretende concluir a remoção do amianto até ao final do pró...