Revolta por atrasos na entrega de cartas em Loulé

A insuficiente distribuição de correspondência, por parte dos CTT, em várias freguesias do interior do concelho de Loulé, está a criar vários problemas aos residentes, na sua maioria idosos.Cartas de pagamento da eletricidade ou da água entregues já fora do prazo são as principais queixas. “Não podemos continuar a aceitar a situação que estamos a ter na distribuição de correio, com incidência maior e mais gravosa em Tôr e Benafim”, revelou ao CM a presidente da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, Margarida Correia.